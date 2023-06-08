«Жертвы будут громадными» – в украинских госпиталях с ужасом ждут наступления ВСУ

Вадим Москаленко .  
08.06.2023 18:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина


Все жители Украины с ужасом ждут обещанного киевским руководством масштабного наступления, которое неминуемо обернётся колоссальными потерями.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все жители Украины с ужасом ждут обещанного киевским руководством масштабного наступления, которое неминуемо обернётся...

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«Судьба Украины зависит от количества людей, которые здесь обитают и способны оказать вооружённое сопротивление.

Сейчас все понимают, что после этого наступления человеческие жертвы будут громадными как с той, так и с другой стороны. Это наступление, ничего не попишешь, и восполнять потери чем-то надо.

Я знаю, что в госпиталях уже созданы палаты для приёма раненых, и с ужасом ждут неизбежного», – сказал украинский профессор.

Он подчеркнул, что лицемерие киевского руководства рано или поздно приведёт к социальному взрыву в украинском обществе.

«Всё это, помноженное на абсолютно бездумные действия правительства, когда представитель правительства ругался за две тысячи долларов. А солдаты на передовой этого не видят? Им объясняют, что нужно потуже затянуть пояса, и тут же любезно блогеры объясняют, сколько стоит костюмчик представителей правительства.

Это всё приведёт к необратимым изменениям в социальном настроениях в обществе», – добавил Василенко.

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