Жертвы или предатели: Имеют ли крымчане право на безвиз?

21.11.2018, Крым, Галина Шершнева

Порядка 350-400 тысяч крымчан сохранили украинское гражданство. Такие цифры приводит в своем блоге Александр Горный на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Он полагает, что все 200 тысяч крымских татар на полуострове имеют вторые паспорта. Кроме того, в потенциальные предатели блогер записывает 150 тысяч молодых крымчан, воспользовавшихся возможностью оформить украинский безвизовый паспорт и ездить в страны ЕС. Доказательств того, что эти данные верны, не приводится.

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Кроме того, Горный призывает запретить в России второе гражданство, особенно, украинское.

«Эту проблему, упорно пытаются не замечать наши федеральные власти или не хотят, а тем более воспринимать её, как угрозу национальной безопасности. Наличие двойного гражданства у крымчан в данном случае — это реальная угроза для России с учётом крайне напряжённых отношений между Россией и Украиной. Давайте признаемся честно, что мы с Украиной в состоянии гибридной войны и моё твёрдое убеждение, что этот цирк нужно прекращать, более того, необходимо срочно вводить жёсткий визовый режим», – написал Горный.

Не так давно в Крыму побывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и севастопольские журналисты задали ей вопрос об украинских биометрических паспортах, которые оформляют себе крымчане. Дипломат не стала обвинять сограждан в предательстве.

«Я считаю, что каждый человек делает свой выбор сам. В данном случае наша обязанность сделать так, чтобы пробивать эту блокаду. Так же, как в 2014 году было народное волеизъявление, так же люди имеют право выбирать, что и где им оформлять. Естественно, в рамках существующих законов», – сказала Захарова.

Она напомнила, что ЕС нарушает права крымчан по политическим мотивам, отказывая им в оформлении шенгенских виз.

«Это сложности не технического характера, это политический заказ. И это противоречит тем постулатам, которые много лет назад выработала цивилизованная Европа. Создание искусственных барьеров в межличностном общении людей, в их перемещении противоречит европейским ценностям и уже закрепленным нормам. Но это происходит. Мы эту работу ведем и в политической, и в правовой плоскости. Шенгенскую визу получить с пропиской в Крыму крайне затруднительно. Но страновые визы дают», – заявила представитель МИД РФ.

Вопрос об украинских паспортах дискутируется на полуострове. Власти предостерегают граждан от опасности быть задержанными на территории соседней страны без всяких оснований. Примером тому служит экипаж керченского судна «Норд», ради спасения которого России пришлось ужесточать режим проверок в Керченском проливе для украинских судов.

Однако граждане сохраняют украинские гражданские паспорта и оформляют биометрические, чтобы решать массу частных проблем: контакты с родными, лечение, деловые поездки. Многие голосовавшие на референдуме 2014 года не видят в этом ничего предосудительного, с учетом роста российского экспорта и инвестиций на Украину.

Однако есть и патриоты, которые опасаются, что официальный Киев сможет в свое время предъявить статистику по оформленным крымчанами паспортам как аргумент в пользу сохранения своей юрисдикции на полуострове.

Пока статистика не особо пугает. Бежавший из Крыма экономист Андрей Клименко прогнозировал, что получить украинские биометрические паспорта захочет порядка 1,2 млн крымчан. Однако расследование украинского издания «Страна» показало, что после получения Украиной безвизового режима для поездок в ЕС, поток крымчан, желающих оформить биометрические загранпаспорта, не вырос. С момента воссоединения Крыма с Россией территориальные подразделения миграционной службы Херсонской области предоставили крымчанам более 50 тысяч административных услуг, но с 2016 года наблюдается падение по количеству обращений.