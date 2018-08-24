Жест доброй воли: ДНР в одностороннем порядке передала Украине более 100 военнопленных

24.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

ДНР неоднократно передавала украинской стороне пленных военнослужащих в одностороннем порядке.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецкая Народная Республика в качестве жестов доброй воли и в связи с искренним настроем по выполнению Минских соглашений, отпустила порядка 140 человек. И мы не требовали никого взамен», – сказала она.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ДНР откажется от частичных обменов пленными, а будет настаивать на формуле обмена «всех на всех», как это было прописано в комплексе мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.