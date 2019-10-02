02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Галиция, Скандал, Украина
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Жесть на Майдане: И к этим «людям» вернётся Донбасс?

Во время вечернего митинга против «формулы Штайнмайера» в центре Киева депутат от порошенковской партии София Федына похвалилась, как в 2014 году разжигала рознь по отношению к своим согражданам.

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Федына похвалилась, что была ведущей Майдана во Львове и подстрекала людей прыгать под русофобскую кричалку: «кто не скачет – тот москаль!» – тогда этому призыву поддался даже «иерарх» украинских раскольников.

«Я хотела бы вспомнить очень и очень позитивный момент со львовского майдана, где я была ведущей.

У нас в воскресение была всенощная Божья служба, пришли все митрополиты, все владыки и, как всегда, затянули Божью службу очень долго. А у меня 50 тысяч студентов стоят и мёрзнут.

Сразу после службы Божьей я выбегаю на сцену и начинаю скакать: «Кто не скачет, тот москаль!», а потом: «Кто не скачет, тот Азиров!». И в этот момент оказывается, что митрополит Макарий, позже «патриарх» «Автокефальной церкви», не успел сойти со сцены, и он поворачивается к микрофону и говорит: «А я что, москаль?» И тоже начинает прыгать с нами», – с восторгом поделилась воспоминаниями Федына.

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