«Жест отчаяния» – Украина вписала борьбу с «Северным потоком-2» в стратегию энергетической безопасности

05.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Кабинет Министров утвердил Стратегию энергетической безопасности на период до 2025 года.

В этом документе дана оценка состоянию энергетического комплекса страны, определены основные угрозы и цели развития энергетики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что топливно-энергетический комплекс «незалежной» находится в критическом состоянии. Среди угроз указаны синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой России и Белоруссии, а также строительство «Северного потока – 2».

«Объединенная энергетическая система Украины работает в синхронном режиме с энергосистемой стран, которые в кратко- и долгосрочной перспективе не могут рассматриваться как надежные партнеры Украины для достижения энергетической безопасности. Государство-агрессор по отношению к Украине – Российская Федерация – продолжает строительство «Северного потока-2», угрожает энергетической безопасности Украины», – сказано в документе.

Хотя строительство «Северного потока-2» уже почти закончено, чиновники не могли не вписать его в качестве угрозы, отметил в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Очевидно, что Украина не может остановить «Северный поток-2», причём это было очевидно и ранее. Но украинским чиновникам надо чем-то заниматься. Поэтому они упомянули о нём в Стратегии. Это чисто бюрократическая, формальная работа, которая в том числе, состоит в том, чтобы противодействовать неким внешним угрозам. Известно, что может сделать Украина для противодействия «Северному потоку-2». В соглашении об ассоциации есть статья, предусматривающая возможность обсуждения энергетических проектов, затрагивающих интересы подписантов, то есть, Евросоюза и Украины. Так вот, на днях Украина обратилась к Евросоюзу с предложением обсудить, что делать с «Северным потоком-2». Ну, обсудят. Это может привести к какой-то незначительной задержке сертификации, о чём говорил Витренко. Что касается упоминания «Северного потока-2» в Стратегии энергетической безопасности, то что ещё Украина могла написать? «Мы за «Северный поток-2?» Очевидно, больше ничего написать нельзя было. И не упоминать о «Северном потоке-2» невозможно было, поскольку он действительно затрагивает интересы Украины, снизит выручку за транзит газа, эффективность работы газотранспортной системы. В любой стране написали бы что-то об этом в своей стратегии энергетической безопасности. Вообще, проблема всех энергетических стратегий в Украине заключалась в том, что они не выполнялись. Там декларировались разные вещи, но это не выполнялось в полной мере. Нынешняя энергостратегия уже, кажется, третья или четвертая. Вот это – проблема номер один. Вписать в энергостратегию можно всё, что угодно, но если это не выполняется, то я не понимаю, в чём смысл всех этих документов», – заключил Дмитрий Марунич.