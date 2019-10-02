Жесть: Униат настраивает Львовский облсовет против формулы Штайнмайера

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Львовский облсовет принял ряд заявлений в адрес Верховной Рады, касающихся вчерашнего подписания Украиной так называемой «формулы Штайнмайера». Речь идет о заявлениях «О недопущении капитуляции в российско-украинской войне», а также о недопустимости отвода войск в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед голосованием перед депутатами выступил униатский священнослужитель отец Андрей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 1917-м году, когда Божья Мать являлась маленьким детям в Фатиме, она просила через них целый мир молиться каждый день за невозвращение бездонной России. Это слова Божьей Матери. Равно же Мария в 1917-м году, являясь там, в Фатиме, говорит миру через детей: «Если мир не покается, то его ждет еще большая беда. Придет еще большая война. И бичом для мира будет безбожная Россия».

Мир не покаялся, мир не послушал слов небесной царицы, и ее пророческие слова осуществились во Второй мировой войне, которая пришла и забрала миллионы жизней», – заявил греко-католик, предложив поддержать заявления.

В итоге за текст заявления проголосовали 62 из 63 депутатов облсовета.

Штурмовики следят за заседанием и голосованием львовских депутатов