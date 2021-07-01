01.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, История, Политика, Украина
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Жесткое заявление в Раде: Крымские татары – наследники Орды, сжигавшей Киев, а не коренные народы

Новости УкраиныКрымские татары не могут быть признаны коренным народом Украины, потому что они являются пришлыми....

Крымские татары не могут быть признаны коренным народом Украины, потому что они являются пришлыми. В это же время венгры, румыны и русские тысячелетиями населяли эту территорию, но сегодня не признаются коренными.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше тысячи лет венгры живут на территории Украины. Кстати, в Венгрии мы, украинцы, признаны коренным народом. У меня второй вопрос – румыны наши, они с пятого столетия до нашей эры уже проживают на территории современной Украины. Юрий Долгорукий, основатель Москвы захоронен в Украине, около Киева, на территории Киевской Руси. Как эти народы могут быть не коренными?», – говорит политик.

«Когда пришли крымские татары и при каких обстоятельствах? С Чингисханом и Батыем они пришли. Сожгли Киев, но это уже история, претензий никаких нет. Киев тогда закрыл все славянские племена, дали возможность развиваться Новгороду и построить Москву, кровью заплатили, борясь с Ордой татарской. Тогда у меня вопрос: если монголо-татары нас палили и мы признаем их потомков коренным народом, то скажите мне, пожалуйста, почему венгры, румыны не могут им быть, и тем более русские?», – заявил Шуфрич.

Напомним президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах», согласно которому такой статус присваивается только украинскому народу, крымским татарам, караимам и крымчакам.

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