Жесткое заявление в Раде: Крымские татары – наследники Орды, сжигавшей Киев, а не коренные народы

01.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Крымские татары не могут быть признаны коренным народом Украины, потому что они являются пришлыми. В это же время венгры, румыны и русские тысячелетиями населяли эту территорию, но сегодня не признаются коренными.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше тысячи лет венгры живут на территории Украины. Кстати, в Венгрии мы, украинцы, признаны коренным народом. У меня второй вопрос – румыны наши, они с пятого столетия до нашей эры уже проживают на территории современной Украины. Юрий Долгорукий, основатель Москвы захоронен в Украине, около Киева, на территории Киевской Руси. Как эти народы могут быть не коренными?», – говорит политик.

«Когда пришли крымские татары и при каких обстоятельствах? С Чингисханом и Батыем они пришли. Сожгли Киев, но это уже история, претензий никаких нет. Киев тогда закрыл все славянские племена, дали возможность развиваться Новгороду и построить Москву, кровью заплатили, борясь с Ордой татарской. Тогда у меня вопрос: если монголо-татары нас палили и мы признаем их потомков коренным народом, то скажите мне, пожалуйста, почему венгры, румыны не могут им быть, и тем более русские?», – заявил Шуфрич.

Напомним президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах», согласно которому такой статус присваивается только украинскому народу, крымским татарам, караимам и крымчакам.