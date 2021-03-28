«Жесткость, абсолютно. Россия понимает только силу», – украинцы подстрекают США

28.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нормандский и Минский форматы переговоров по Донбассу не следует воспринимать всерьез. США следует вводить как можно более жесткие санкции против России.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил советник секретаря Совбеза Украины Павел Жовниренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нормандский формат – это любительский формат. Так же, как и Минский формат. Переговоры ведут представители государств, структур, органов, предназначенных для этого – министры иностранных дел, люди, которые разбираются в международном праве. Если взять Минские договоренности, у нас там вообще дипломатов не было с начала. У нас ни оного карьерного дипломата в Минском процессе не было.

Сейчас есть, но это уже ситуация устаканилась, и всё это не пребывает под эгидой министра иностранных дел, это идет под эгидой администрации президента. Так не должно быть.

Всё, что касается деоккупации, должен проводить МИД, – то, что касается реинтеграции, должно проводить Министерство временно оккупированных территорий. Не может быть никаких решений о реинтеграции до деоккупации – сначала деоккупация

Более жесткая позиция США в отношении России – единственный путь вынудить Россию к конструктиву. Жесткость, абсолютно. Россия понимает только силу. Когда ты говоришь, что ты готов к миру и хочешь мира, ты можешь быть уверен, что будет война с Россией. Только тогда, когда Россия получает достойный отпор, устанавливает с этой страной нормальные отношения», – сказал Павел Жовниренко.