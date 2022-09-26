Жестокие убийства русских – это не перегибы на местах, а официальная политика Киева

26.09.2022  20:54 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На Украине руководство проводит массовые репрессии в отношении своих граждан, которые не видят врага в РФ. Особенно это заметно за оставленных территориях в Харьковской области, где поверивших в Россию граждан жестоко наказывают, и массово это тиражируют, чтобы запугать других людей на Украине и усилить горечь поражения.

Об этом в эфире YouTube канала «Правда жизни» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине руководство проводит массовые репрессии в отношении своих граждан, которые не видят врага...

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«Люди сейчас очень чётко разделены на – это наши, а вот это чужие, а это враги. Там нельзя быть: «ни за тех либо, ни за тех – тебе всё равно». Нет, либо ты за украинцев, либо ты за Россию. И вот, нам всё равно – там никак не получается. И в этом основная трагедия.

Почему украинские власти так педалируют, так злорадно, так садистски расписывают как они репрессируют, как они наказывают, как они подвергают унижениям и наказаниям арестовывают там коллаборантов и так далее. Всё совершенно понятно. Они этим воздействуют. Одна из целей – воздействовать на российское общество. Показать, что, а вы вот здесь проиграли. А вы вот здесь сдали своих, а вот теперь тех, кого вы сдали, мы теперь будем уничтожать.

И вот даже то, что Верещук (министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук  – ред.) сказала, это разлетелось там широко, что вот, здесь российские учителя, и вот они будут наказаны по 10 лет, 8 лет, 12 лет. Это вызвало просто взрыв возмущения.

Как? Мы бросили там русских учителей, которые приехали туда учить русскому языку? А теперь их взяли можно сказать в плен, арестовали, и им угрожает такое страшное наказание. Конечно, для чего она это сделала? Она это сделала специально на реакцию в России. Потому что, конечно, это огромная боль, то что люди там, которые пришли и остались, учителя – и планировали преподавать русский язык, теперь они находятся под угрозой репрессий.

Но действительно выяснилось, что туда не приезжали учителя из России, чтобы преподавать. Там действительно местные учителя, которые готовы были преподавать русский язык. Но, вот этот вброс, он призван именно обострить эту боль поражения, и каждое пиар действие, и каждое заявление украинской стороны, оно именно призвано обострить боль поражения», – рассказала Шеслер.

Шеслер также отметила, что подобным террором Украина старается найти козлов отпущения за свои поражения и попутно уничтожить всех инакомыслящих.

«Сама лично знаю двух женщин, которым больше 70 лет, и против них возбудили уголовные дела за то, что они якобы там пророссийские, за то, что они там 10 лет назад ходили с георгиевскими лентами. Обвиняют их просто в том, что они придерживаются пророссийских взглядов. Пожилые, больные, женщины, там, с давлением.

Это такой уровень репрессий. Даже таких берут. Что уж говорить о тех, кто действительно там учувствовал в антимайдах в 2014 году, в 2015 году, участвовал в каких-то акциях.

Конечно, уровень там просто запредельный. Хватают, ищут, задерживают, арестовывают. Ищут мифических корректировщиков, которые передают данные и так далее. Особенно я вижу, что в моём Николаеве уровень преследований страшный.

Это для того чтобы запугать. Для того, чтобы продемонстрировать, что на Украине есть враги, поэтому вот эти все обстрелы, попадают благодаря тому, что такие там предатели и коллаборанты – сообщают России данные. Переложить часть вины за поражения свои на вот этих людей. И, естественно, для того, чтобы подчеркнуть, что их в покое не оставят, и все пророссийские будут уничтожены», – сказала она.

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