«Жгите автозаки, бейте ментов!» – у Порошенко инструктируют белорусов

08.08.2020, Киев, Михаил Рябов

Обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец распространил обращение к жителям Белоруссии, составленное экс-боевиком АТО Мирославом Гаем. Документ содержит призывы к уголовным преступлениям – столкновениям с полицией, уничтожению имущества МВД, подготовке государственного переворота.

«Ничего не бойтесь. Они вас будут арестовывать, пытать, убивать только тогда, когда вас будет мало. Если вас будет много на акциях протеста, и вы будете отбивать своих, то ничего не будет. Почему Майдан не смогли разогнать? Нас было много. Все самые тяжелые моменты разгонов были тогда, когда люди уставали, и расходились, а оставалось ядро. Вас должно быть много. Каждый должен привести с собой 10 людей минимум….

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Отбивайте своих у милиции. Вот видите, что кого-то пакуют – нападайте, отбивайте, а потом убегайте. Для этого организовывайте группы знакомых, которые точно не подведут… Выучите формулу коктейля Молотова. Жгите автозаки, тогда вас туда не посадят», – говорится в сообщении блога Березовца.

Напомним, что Александр Лукашенко именно во времена Петра Порошенко стал проводить совместные экономические форумы с Украиной, несмотря на санкции, которые ввела Россия против бандеровского режима в Киеве.