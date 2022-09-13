Жгут русские флаги и охотятся на «коллаборантов»: что происходит в оставленном Волчанске на Харьковщине

Новости Украины

Пограничники киевского режима показали, как наводят «украинский порядок» в захваченном городе Волчанск Харьковской области, откуда ушли российские военные.

Фотосвидетельства опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

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«Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!» – написали под видео, на котором жгут российский флаг.

12 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ заняли на Харьковшине почти 6 тыс. кв. км территории. 11 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские военные вернули контроль над 40 населенными пунктами в области.

Вернувшаяся украинская администрация уже занялась зачистками и фильтрацией сторонников России. Арестован бывший глава пророссийской полиции Балаклеи.

«По данным сотрудников ГБР, ранее мужчина был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно вызвался с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка. После того как ВСУ выбили из Балаклеи российских оккупантов, мужчина решил бежать в так называемую «ЛНР», но не успел – его задержали в городе Купянск», – говорится в сообщении украинского карательного ведомства.

Сегодня СБУ сообщила о задержании в захваченном Шевченково Харьковской области руководителя организационно-информационного отдела местной пророссийской администрации. Ей в июле было заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме и объявили в розыск, сообщили в СБУ.

«После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщают в СБУ.

Поступают сведения об арестах учителей, работавших при российской администрации. При этом министр просвещения РФ Олег Кравцов уверяет, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области якобы не соответствуют действительности.

«Неизвестно, сколько россиян арестованы СБУ на оставленных нами территориях в Харьковской области. Это учителя, строители, врачи, энергетики, дорожники и гуманитарии. А их там много было. Войска вышли организованно – это военная история. А с гражданскими иначе. У них нет системы оповещения, нет транспорта, нет даже понимания опасно или нет оставаться. Мы должны знать что с ними, сколько их было, сколько вернулось в Россию, сколько без вести пропали. Надо обнародовать эти данные и привлекать международные гуманитарные организации и спасать их. Это наши соотечественники поверившие в идею, но не державшие в руках оружие», – указывает политолог Марат Баширов.

По информации Баширова Киев хочет обменять арестованных на Харьковщине учителей на пленных боевиков-азовцев: «Позиция Москвы – это граждане Украины. Позиция Киева – если учителя учили по российской программе, то это российские учителя».

«После нашего выхода и вынужденного оставления Киевской, Черниговской, Сумской, а теперь вот ещё и Харьковской области, нацистские ублюдки, упивающиеся своей безнаказанностью, кровожадностью и ненавистью ко всему русскому устраивают прямо сейчас геноцид русского народа, который поверил нам. К нашему огромному сожалению и стыду мы не смогли всех спасти, забрать с собой или хотя бы предупредить уже ставших нам родными жителей Изюма, Купянска, Волчанска и других городов и деревень. Бабушки которые встречали нас хлебом, дети, которые угощали нас фруктами со своего сада, девушки, которые приносили нам воду – все они сейчас попали в руки нацистских ублюдков, которые рыщут по домам, забирают, насилуют и убивают за сотрудничество с нами», – описывает сложившуюся ситуацию автор телеграм-канала «Записки ветерана».

Политэксперт Илья Янсен также считает, что для защиты своих граждан РФ должна задействовать весь имеющийся арсенал воздействия на Киев и возмущается, почему этого не делается.

«Должен быть объявлен ультиматум Украине на 24 часа чтобы вернуть гражданских. После чего в случае невыполнения должно произойти полное уничтожение любой инфраструктуры – электричество, газ, вода. Должны быть стëрты в пыль Банковая и в целом все правительственные учреждения Киева. Должен быть провозглашëн полный и окончательный отказ от переговоров, военное положение и признание всей политической верхушки Украины легитимными целями. Остановлен транзит газа и нефти через территорию Украины. Но этого всего не будет, не так ли? Мы просто оставим своих собственных граждан х***лам?», – возмущается Янсен.

«Особенно умиляют люди, которые приходят с утверждением «ни одного учителя из РФ там не было, это были местные, может с нашими паспортами». Мы кинули русских людей. На растерзание. Второй раз за эту ***аную невойну», – добавляет он.