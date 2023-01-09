«Жгут трупы»: Украина бросает под пули несчастных мобилизованных, чтобы подготовиться к решающей битве

Анатолий Лапин.  
09.01.2023 17:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


В ближайшие месяцы может состояться грандиозная битва, которая станет определяющей в украино-российском конфликте.

Об этом в эфире видеоблога российского политолога Виталия Колпашникова заявил его коллега, живущий в Евросоюзе, экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие месяцы может состояться грандиозная битва, которая станет определяющей в украино-российском конфликте. Об...

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«Совершенно очевидно, что в течение ближайшего месяца, может, полутора – не мне судить, где-то на сватовском или мелитопольском направлении, – я говорю с политической точки зрения, – неизбежно большущее рубилово.

Украина готовится к этому – обученные части свозятся из Европы и не пускаются в бой, их берегут для большого сражения. Дырки затыкают несчастными наловленными мобилизантами.

Они же действительно не жалеют живой силы, они палят трупы – там действительно много. Много, быстро, и рубилово идет беспощадное, ими затыкают дырки, просто чтобы вязли, и вязнут.

Но и российские, вроде бы, готовятся. И, я так думаю, может быть и не в январе, я думаю, что в феврале-начале марта, а, может, и в конце января будет то ли на сватовском направлении, то ли на мелитопольском, то ли на обоих сразу очень большое и кровопролитное сражение, по итогам которого решится очень многое.

В случае, если оно будет проиграно Россией, на Украину пойдет еще больше хорошей техники, еще больше польских «ихтамнетов», а, может быть, и не только польских, а российская система обороны посыпется.

Если это сражение закончится в пользу России, то, скорее всего, на плечах бегущих будет организовано новое, гораздо лучше подготовленное наступление», – заявил Вершинин.

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