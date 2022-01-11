Жильцов не спросят: на Зе-Украине упростят снос старых домов

11.01.2022  22:53 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Недвижимость, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Строительство, Украина
Новости Украины

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовило законопроект, призванный облегчить процедуру выселения жильцов из старых домов и сноса этих домов.

Об этом сообщают украинские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовило законопроект, призванный облегчить процедуру выселения...

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Если ранее для сноса многоэтажного дома требовалось согласие всех его жильцов, то теперь будет достаточно получить согласие лишь 75% из них. Новый законопроект должен облегчить реновацию кварталов, застроенных «хрущевками». Предполагается, что людей, живущих в пятиэтажках, сначала переселят в новые квартиры. После этого местные власти должны согласовать решение о снесении расселенных домов.

Экономист Александр Охрименко считает, что вряд ли упрощение порядка расселения людей приведет к масштабной реновации старых кварталов.

«Довольно успешный опыт реновации есть в России. Понятно, что в Украине она коснётся только Киева и крупных городов, а в Киеве, скорее всего, затронет центральные районы. На окраинах вряд ли хрущевки будут в ближайшее время в массовом порядке сносить.

Сейчас проблема в том, что для выселения дома в ходе реновации до сих пор было необходимо согласие 100% жильцов. Часто бывает, что несколько жильцов отказываются, и хрущевку нельзя снести. Сейчас необходимый процент уменьшается до 75%, но вообще-то надо 50%. Тогда будет проще принимать такие решения», – сказал он.

По его мнению, новая инициатива лоббируется застройщиками.

«Конечно, у такого проекта не может не быть лоббистов среди строителей. Все знают, что существующие требования согласия 100% жильцов очень сложно реализовать. Даже если один человек упрётся, весь дом нельзя снести. Так что новый порядок частично решает проблему» – сказал экономист.

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