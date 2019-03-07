Жилье в Крыму дорожает быстрее, чем в Москве

07.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Начало работы Крымского моста привело к новому росту цен на вторичную недвижимость на полуострове. Они несколько упали после ажиотажа первых месяцев Русской весны 2014 года. Однако жилье в Крыму вновь начало дорожать после открытия моста на Кубань.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».

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По данным издания, за последний год стоимость квартир на вторичном рынке в Крыму в среднем выросла на 14%, до 92 тыс. руб. за кв. м. Темпы роста оказались вдвое выше, чем в Москве.

Аналогичная тенденция наблюдается на первичном рынке, где средняя стоимость жилья сейчас составляет 64 тыс. руб. за кв. м. Это немного выше среднего показателя по России — 61,8 тыс. руб. за кв. м.

Дополнительными факторами роста цен эксперты рынка называют снижение ставок по ипотеке и увеличение объема инвестиций из федерального бюджета в экономику полуострова.

Основной спрос в Крыму сейчас приходится на сегмент массового жилья. Единственное, что немного подешевело на полуострове за последнее время – недвижимость вип-уровня, уточняет газета.