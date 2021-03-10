«Жили бы все нормально» – у Порошенко признали, что Украину надо было разделить 30 лет назад

10.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За четверть века «незалежности» руководство Украины не сделало ничего для того, чтобы объединить разнородное государство и не допустить войны, которая была очевидна изначально.

Об этом в эфире интернет-канала «UlrLife» заявил обслуживающий интересы Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины.

Потому что понятно, что если одни люди хотят в Россию, а другие в Европу, а третьи вообще неизвестно куда, то вообще неизвестно, как Украина была единой. Для меня, как историка, война, гражданская или агрессия – вопрос времени.

Как человек, который часто был на Востоке Украины, могу сказать, что страна не может существовать с таким составом населения. Если бы мы разделились ещё 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они были бы частью России», – признал он.

Также политолог отметил, что воссоединение Крыма с Россией было очевидно, а решить это можно было за счёт заселения полуострова татарами и «западенцами», но этого сделано не было.

«Также была понятна ситуация с Крымом, это был вопрос времени. Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала.

Этот вопрос можно было решить за 25 лет этническим путём, просто предоставляя преимущества для переселения из континентальной и Западной Украины в Крым, и дать возможность переселиться всем крымским татарам, которые хотели переселиться за все эти 25 лет, а не создавать искусственные препоны», – рассуждает Голобуцкий.