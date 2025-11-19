«Жиночка» проявила инициативу и получила 15 лет за шпионаж в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

15 лет колонии получила 37-летняя жительница Нижнегорского района Крыма за шпионаж в пользу Украины.

«Инициативно написала администратору украинского телеграм-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера», – сообщает ФСБ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», заукраинка успела передать бандеровцам адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов.

Информация предназначалась для последующих ударов ВСУ по целям.

Верховный Суд Крыма признал задержанную виновной по статье «Государственная измена в форме шпионажа».