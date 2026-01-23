Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине не улучшается ситуация с энергоснабжением: Зе-режим фактически открыто призывает «громадян» готовиться к еще более тяжелым временам.

Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января «был был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года», предупредив, что отключения без графиков продолжатся.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В его заявлении прозвучала примечательная деталь. Министр сказал, что «случаи агрессии в отношении ремонтников недопустимы», тем самым признав, что терпение украинцев иссякло, а ситуация чревата социальным взрывом.

Не добавила оптимизма украинцам и инструкция-призыв, опубликованная МВД.

Граждан просят сделать запасы воды, медикаментов, и продуктов на предстоящие три-пять дней, собрать «чемодан первой необходимости», позаботится о наличных деньгах, зарядить фонарики и гаджеты.

По словам Шмыгаля, наиболее удручающая ситуация в Киеве и Днепропетровске.

Тем временем экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого прочат на должность руководителя внешней разведки, посоветовал украинцам на фоне отключений света выпить кофе не дома, а «пообедать» в ресторане, чтобы поддержать бизнес.

Это вызвало раздражение рядовых украинцев, которые указывают, что далеко не у всех, как у Кулебы, есть деньги на рестораны. Да и для общепита в Киеве тоже настали грустные времена. Показательное видео выложила финалистка шоу «Мастер шеф» Анастасия Завадская:

«Поставщик сообщил, что пять заведений написали ему только позавчера, что они закрываются. Нет света, нет воды, нет отопления, нет них…я… Персонал разболелся, температура 40, у многих воспаление легких. Работать некому и не для кого – люди не ходят по кафе, почти все сидят дома. Вчера моего сотрудника после работы забрало ТЦК на Печерске. У меня ощущение, что я живу в какой-то кунсткамере, меня все это катастрофически зае…ло», – сквозь слезы, сидя за рулем своего автомобиля жалуется Завадская.

А вот любовница упомянутого Кулебы Светлана Павелецкая, владеющая магазином интимных товаров, предложила соотечественницам использовать вибраторы, чтобы согреться в холодных квартирах.

«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — хихикая, сказала дамочка.

Совет украинские пользователи не оценили и в комментариях к новостям на эту тему с негодованием и, не стесняясь в выражениях, высказали, что думают о Павелецкой. Ее назвали «мразью», предлагали привязать голой к позорному столбу и предлагали греться лопатами, напоминая, что ее любовник Кулеба ранее грозил, будто украинцы будут воевать с русскими, даже если из оружия у них останется лишь этот садовый инструмент.