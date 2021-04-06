Жириновцы предлагают искоренить нецензурщину антиамериканскими пикетами

06.04.2021, Москва, Елена Острякова

Чтобы добиться снижения употребления мата, российские СМИ должны чаще показывать пикеты ЛДПР под посольствами США, Польши и Литвы.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат-жириновец Максим Зайцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Фракция ЛДПР неоднократно вносила закон о русском языке, но, к сожалению, он не был поддержан. Вместо этого мы видим в СМИ информацию, что количество мата в интернете после принятия закона о запрете мата увеличилось.

Большинство СМИ показывают нам большинство звезд шоу-бизнеса, у которых через одно слово мат. Может быть все-таки вместо этого показывать митинги и пикеты, которые регулярно проводят депутаты фракции ЛДПР у посольств США, Польши, Литвы. Но там все вакцинированы, там нет мата и поэтому это СМИ не интересно. Все-таки к работе надо относиться более ответственно», – сказал Зайцев.