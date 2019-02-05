Жириновский боится получить «по жопе перед всем миром»
В России фактически не существует понятия депутатской неприкосновенности.
Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавний арест прямо в зале Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
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«Мы много раз предупреждали, что прикосновенность сегодня практически минимальная — 2-3%. В любой момент мы или сенат снимаем прикосновенность. Зачем людям прятаться в верхнюю и нижнюю палату, якобы они неприкосновенны. Снимут и по жопе тебе перед всем миром», – сказал Жириновский.
Примечательно, что ранее Жириновский всегда выступал против возможности снятия депутатской неприкосновенности. Это связано с болезненными личными воспоминаниями, когда в 1994 году либеральные фракции в Госдуме пытались снять с него неприкосновенность по представлению прокурора по статье «пропаганда войны».
Метки: Владимир Жириновский, Госдума РФ, депутатская неприкосновенность
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