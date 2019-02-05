//exit;
05.02.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Жириновский боится получить «по жопе перед всем миром»

В России фактически не существует понятия депутатской неприкосновенности.

Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавний арест прямо в зале Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы много раз предупреждали, что прикосновенность сегодня практически минимальная — 2-3%. В любой момент мы или сенат снимаем прикосновенность. Зачем людям прятаться в верхнюю и нижнюю палату, якобы они неприкосновенны. Снимут и по жопе тебе перед всем миром», – сказал Жириновский.

Примечательно, что ранее Жириновский всегда выступал против возможности снятия депутатской неприкосновенности. Это связано с болезненными личными воспоминаниями, когда в 1994 году либеральные фракции в Госдуме пытались снять с него неприкосновенность по представлению прокурора по статье «пропаганда войны».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть