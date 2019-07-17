Жириновский: Даже Гитлер не додумался до мовного закона

17.07.2019, Москва, Игорь Петров

Такой языковой политики, какую проводит Украина, не было даже на оккупированных территориях в Третьем Рейхе.

Об этом на пресс-подходе депутатов Госдумы перед пленарным заседанием заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон о государственном языке сегодня вступил в силу. В фашистской Германии такого не было! Никто не навязывал немецкий язык как единый язык. Наоборот, печатали по-русски листовки, пропаганду, театр… разрешали все.

А тут вот власть нацистская, они не знают, чем им заняться. В воскресенье выборы в Верховную Раду, увидим результаты, будет надеяться, что хоть чуть-чуть больше голосов получат те, кто пророссйиски настроен», – сказал Жириновский.