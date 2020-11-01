Жириновский: Донбасс пусть наступает, войска войдут в Харьков, Чернигов, Сумы

22.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку Джо Байдену не выгодно сохранять в Киеве действующий политический режим, он может закрыть глаза на такие решительные действия Москвы, как силовое освобождение части Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас надо иметь в виду, что Байден, скорее всего, будет недоволен Порошенко и Зеленским, ему выгодно убрать весь компромат на его сына. Поэтому, я думаю, он тоже может закрыть глаза, если мы примем какие-то жесткие меры.

У нас есть же Донбасс, почему они молчат? Пусть они начнут всю область освобождать, у них ведь только треть области. Всё население Донбасса 7,5 миллионов человек, это была самая населённая область Украины. А здесь живут всего 2 миллиона, а 5 миллионов живут при том режиме. Почему они не могут границы своей республики сделать в рамках всего Донбасса? То есть, проводить наступательную политику», – сказал он.

Также Владимир Жириновский призвал начать раздавать гражданам Украины паспорта для того, чтобы следом ввести в пограничные области этой страны войска РФ.

«Мы должны продолжить массированно раздавать паспорта, и вслед за паспортами наши опричники, дружинники, а где надо, и воинские части, должны двигаться дальше.

Харьков рядом – 80 километров, под Белгородом. То же самое Чернигов, Сумы – там же полностью пророссийское население, и это совсем рядом – два шага перейти через границу. Я здесь вижу только оказание военной помощи всем, кто готов к смене режима в Киеве», – добавил депутат.