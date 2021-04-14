Жириновский: Энгельс хуже, чем Байден

14.04.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен тем, что в России до сих пор есть город Энгельс.

Об этом сегодня он заявил в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПоитНавигатора»

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«До каких пор русский город будет носить имя самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии. Энгельс ненавидел Россию. Его статья 1849 года – ненависть к русским была и продолжает быть у немцев их первой революционной страстью. А у нас стоит целый город Энгельс и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо.

Вторая статья – 1855 год. «Европа стоит перед альтернативой: либо покорение славянами, либо разрушение навсегда центра их наступательной силы – России». Это что, Байден собирается разрушать Россию? Энгельс 170 лет назад дал установку. Вот они, классики.

Кто нас будет уважать, если мы тем, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, их именами города назвали?!

Еще одна фраза: «Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции европейской – в России и в славянских областях Австрии. Никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешает нам относиться к нашим врагам как к врагам». Тогда они еще называли нас врагами и планировали уничтожить. А мы им города, улицы памятники. Недоумки!» – сказал Жириновский.