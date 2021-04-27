Жириновский: Эрдоган был готов выдворить США и открыть военную базу России

27.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Турции Реджеп Эрдоган может передать американскую военную базу Инджирлик России, чтобы отомстить США за признание геноцида армян.

Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев live» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь Эрдоган должен отомстить. Вы признали геноцид армян, а мы вас выкинем с территории Турции. Там мощнейшая база Инджирлик. Когда я встречался с Эрдоганом, он обмолвился, что, мол, в перспективе я готов передать России эту базу, если сложатся нормальные отношения. Он просил помочь ему вступить в ШОС. Может даже в ЕврАзЭС. Я уверен, что он бы вступил бы и в Союзное государство России и Беларуси. Но мы не шли тогда таким образом навстречу и, может быть, его немножко оттолкнули», – сказал Жириновский.

Он посетовал на то, что еще в 90-е годы прошлого года не был создан союз Москва-Анкара-Дамаск-Тегеран-Багдад, который мог бы «сломать южный фланг НАТО». Однако даже сейчас, по мнению Жириновского, можно договориться с Турцией.

«У Эрдогана нет союзников. Мы могли бы договориться с ним. Он признаёт Крым, Абхазию, Осетию и так далее. Мы могли бы признать турецкую республику Северного Кипра, хотя греки обидятся, но они не всегда были с нами. Можно дать ему кусочек Сирии, пусть там лучше турки будут, чем недобитые боевики», – сказал Жириновский.

К союзу с Россией, по его мнению, Эрдогана подталкивает опасность госпереворота, который готовы организовать в Турции США по недавно разоблаченному белорусскому сценарию.

«У него одно спасение – это Россия. Его порвут на части. Изнутри оппозиция ждет новой попытки переворота. И Запад ждет. Западу он совершенно не подходит. Они светскую Турцию не хотели принимать в Евросоюз, а ту, которая возвращается к Средневековью, близко не возьмут. Он понимает, что его обязательно свергнут, причем, через убийство. Лукашенко не получилось, а здесь получится. Мы спасли его. Предупредили, и он покинул отель, куда уже шла группа захвата. Поэтому у него единственный выход сейчас – договориться с нашим руководством. Мы должны принять его в какие-то структуры и помочь во всем», – сказал Жириновский.

По его словам Турция готова использовать у себя российскую валюту и русский язык, а также разрешить въезд россиян по обычным паспортам, а турецких рабочих посылать на российские стройки.