05.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский говорит, что Украина могла стать примером для демократических перемен в России

Если бы Запад хотел оказать влияние на Россию через Украину, он бы проводил там совсем другую политику.

Об этом в своем телеграмм-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Нужно было там первым делом не русский язык запрещать, а наоборот – дать гражданам максимум прав и свобод, навести порядок, а не подкармливать боевиков-радикалов и превращать страну в военный полигон. Если бы они превратили Украину в по-настоящему демократическое, экономически успешное государство, в котором царил бы порядок и закон, то и в России постепенно стали бы происходить перемены. Усилилась бы демократия, экономика перестроилась бы», – написал Жириновский.

Однако Запад изначально совсем иные цели в отношении Украины, считает политик.

«Все было ровно наоборот: на Украине с первых дней после переворота зацвела махровая русофобия, никакой демократии, всю власть прибрал к рукам олигархат, население обеднело, страну раздирает гражданская война, каждый год средь бела дня убивают журналистов, депутатов, общественных деятелей. И это с такой страны мы должны брать пример?», – написал лидер ЛДПР.