Жириновский грозит Западу упреждающим ядерным ударом

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Каждые тридцать лет Запад развязывает войны против России. Пришло время, не дожидаясь символического 22 июня, нанести по противнику упреждающий ядерный удар – уже 20-го числа.

Такое воинственное заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сирия не получилась! Почему сейчас оживили Украину? Сирия – всё. Будет там 20 тысяч стоять на восточном берегу Евфрата, далеко от Дамаска, и там американцы есть. А Украина – прекрасный плацдарм, Гитлер мечтал, Наполеон – вот она, Украина, и дальше Россия. И готовы боевые отряды, которые не надо называть ВСУ, обычные боевики, подготовленные в лагерях для детей, где разрешают убивать русских. Всё это делается планомерно – если у нас был план пятилеток, у них здесь план подготовки войны.

Середина XIX века – Наполеон на Москву, не получилось. Крымская война в середине века, не получилось, в конце века русско-турецкие войны. XX век – Первая мировая война, Революция в России, Вторая мировая война – почти взяли Москву, но пришлось отступать, и советская армия пришла в Берлин. И конец века – опять повторяют они! Каждое столетие трижды они нападают на нашу страну! И всё время это делают англичане и американцы, это им надо. Наплевать им на Порошенко и на нас, у них финансы горят. Начинается глобальный кризис и нужно спасти фальшивые доллары.

Выход один – через войну. Это они говорили в XIX веке, что всё время будут выходить из кризиса через войну с Россией. Они провоцируют по три раза уже третье столетие, сейчас начало XXI века, вот они и наметили в 18-м начать. Вот и началось военное положение, не зимой, летом будут воевать – Украина, не американцы», – заявил Жириновский.

«Что нам делать? Ультиматумы, жёсткие меры, передвинуть несколько дивизий к западной границе, усилить Черноморский флот, прекратить все провокации, вести пропаганду, чтобы русские на Украине поняли, что мы не хотим, чтобы они стали жертвами этого столкновения», – считает глава ЛДПР.

При этом политик отметил, что Россия будет готова принять русскую часть ВСУ без всяких последствий.

«Они просто вернутся на Родину, но украинской армии не будет, там основная масса русские солдаты и офицеры. Та «Галичина» – они в 1943 разбежались все, и сейчас они могут только орать на майдане, воевать они не могут», – добавил он.

«Почему Москва четыре года тянет? Потому что надо коренным образом решить, нельзя просто Украину всю вернуть, она раздроблена, она нищая. Надо покончить с попыткой думать Западу, что он будет на нас нападать! Такой сокрушительный удар нанести в разных точках планеты с использованием ядерного оружия! Чтобы навсегда у всех отбить охоту воевать с Россией! Решить коренным образом проблему атак на Россию, иначе это будет каждые тридцать лет», – предложил политик.

«Нельзя, потому что если мы первые нанесём удар, тогда они будут праведниками, тогда они попадут в рай», – отметил ведущий Владимир Соловьёв, намекая на получивщую известность фразу президента Владимира Путина.

«Да не будут они праведниками, у них ничего не будет! Нужно превратить в ядерную пустыню и пепел! Как написал Киссинджер, что из ядерного пепла Третьей мировой войны выйдут только США, погибнут Россия и Китай, а мы наоборот сделаем! Главное – начать 20 июня, а не ждать 22-е», – считает Владимир Жириновский.