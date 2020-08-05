Жириновский и Миронов публично поспорили на ящик алкоголя из-за Неверова

05.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым, что «эсеры» не пройдут в парламент в следующем году.

Пари политики заключили в ходе дискуссии первых лиц российских политсил в рамках форума «Территория смыслов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спор начался с обращения к руководителю фракции «Единая Россия» Сергею Неверову молодого представителя партии Миронова.

«С 2003 года партия «ЕР» фактически имеет правящее положение в исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, но, к сожалению, этими потугами бедность и коррупцию так и не смогли победить. Зато эта партия протащила пенсионную реформу, повышение НДС, оптимизацию здравоохранения и так далее. В 2016 партия «Справедливая Россия» и я, в том числе, у себя во Владивостоке собирал подписи под акцией «Делай или уходи» – против Медведева и его правительства.

И вопрос: спустя четыре года, ничего не сделав, всё-таки Медведев ушёл. Не стоит ли фракции «Единая Россия» проявить солидарность, собраться и уйти вслед за лидером?» – спросил молодой человек.

В ответ Неверов заявил, что даже если «Единая Россия» уйдёт, то списка «эсеров» недостаточно, чтобы занять места в Госдуме.

«Единая Россия» появилась в 2001 году, а в 2003-м на выборах в Госдуму получила 37 процентов и не имела большинства. И только когда депутаты, которые были независимыми и избирались как самовыдвиженцы, вступили в «ЕР», мы получили большинство, и в 2004 году был принят закон о налоге на добычу полезных ископаемых, который ранее никто не мог принять.

О чём это говорит – то, что сегодня добывается и продаётся нашими нефтяными и другими компаниями, стало государственным, «Газпром» стал государственным, и многие другие законы были сделаны тогда, когда появилось большинство.

А первое большинство «ЕР» получила на выборах 2007. Поэтому можно много говорить о делах, которые кому-то не нравятся, но это наша политическая система, она так выстроена», – ответил лидер «ЕР».

Далее Неверов откровенно «пошёл в наступление».

«Я же не говорю, о чём говорил Сергей Михайлович (Миронов) ещё несколько лет назад. Ещё в 2012 году он говорил о том, что если состоится второй тур выборов президента, мы никогда не будем поддерживать Путина. Но вы сегодня поддерживаете Путина, вы поддержали Медведева партией «СР» на должность кандидата в президенты РФ. Поэтому либо трусы оденьте, либо галстук снимите. По крайней мере, не оскорбляйте свою партию незнанием истории и такими вопросами», – призвал политик.

Следом внести окончательную ясность вызвался Владимир Жириновский.

«Мы с вами ещё не всю правду сказали про октябрьский переворот 1917 года, 1991, 1993-й. 2007-й год – «Справедливая Россия» получает всего четыре процента, а проходной барьер – семь. Кремлёвские чиновники, они ещё напишут в мемуарах это, отбирают у ЛДПР три процента, добавляют вам, чтобы вы прошли в парламент. А Сурков на всю страну сказал: «Справедливая Россия» – это левая нога «Единой России». Готовилась двухпартийная система, вы плохо историю знаете. Вы в детском саду были, когда всё это начиналось», – рассказал Жириновский.

«Справедливая Россия», правильно, всегда голосовала против Медведева, но за Путина, последние 10 лет. Но Медведева кто предложил в парламенте? Путин. Кто его держал у власти много лет? Путин. Это же идиотизм: мы против Медведева, но за Путина! Так это одна команда, что вы нам голову морочите? Делать дураков из избирателей вам никто не позволит, поэтому вы вниз пойдёте, вы на будущий год в парламент не попадёте», – закончил разоблачительную речь лидер ЛДПР.

В ответ на данный прогноз Миронов предложил Жириновскому заключить пари. Глава ЛДПР согласился «забиться» на ящик шампанского, Неверов символически разбил «рукопожатие» соблюдающих двухметровую дистанцию политиков.

«С меня ящик шампанского, с вас ящик коньяка», – предложил лидер «эсеров».

«И всё – в «Единую Россию», – вставил Неверов.

«Я дам огромные деньги чиновнику в Кремле, который скажет правду, что «Справедливой России» добавили процент», – пообещал Жириновский.