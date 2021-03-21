Жириновский исключил из предвыборного списка депутата, предлагавшего вставать на колени перед неграми

21.03.2021, Москва, Елена Острякова

ЛДПР не возьмет в свой предвыборный партийный список депутата Госдумы РЫ Дмитрия Свищева, который осудил решение российской бригады арбитров Сергея Карасева не принимать участие в акции Black Lives Matter и не становиться на колени перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьевlive» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Мы ему уже высказали наше отрицательное отношение. Скорее всего, он не пойдет на выборы по нашим спискам. Вот ищет нового хозяина. Кто бы его заприметил и поддержал. Тот же Навальный, глядишь, в каком-нибудь округе через «Умное голосование». Или на Западе скажут: смотри, какой. Это продажность», – сказал Жириновский.

В противовес мнению фракции пошел и другой жириновец – Сергей Иванов. Он единственный из фракции проголосовал против законопроекта про публичное оскорбление ветеранов, назвав его «политически ангажированным после дела Навального».