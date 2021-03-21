Подпишись на рассылку
21.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Жириновский исключил из предвыборного списка депутата, предлагавшего вставать на колени перед неграми


ЛДПР не возьмет в свой предвыборный партийный список депутата Госдумы РЫ Дмитрия Свищева, который осудил решение российской бригады арбитров Сергея Карасева не принимать участие в акции Black Lives Matter и не становиться на колени перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьевlive» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы ему уже высказали наше отрицательное отношение. Скорее всего, он не пойдет на выборы по нашим спискам. Вот ищет нового хозяина. Кто бы его заприметил и поддержал. Тот же Навальный, глядишь, в каком-нибудь округе через «Умное голосование». Или на Западе скажут: смотри, какой. Это продажность», – сказал Жириновский.

В противовес мнению фракции пошел и другой жириновец – Сергей Иванов. Он единственный из фракции проголосовал против законопроекта про публичное оскорбление ветеранов, назвав его «политически ангажированным после дела Навального».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть