Жириновский: Харьков и Донбасс вернутся в состав России

18.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Власти Украины все годы «незалежности» отказывали Крыму в должном уровне финансирования, поскольку понимали, что полуостров рано или поздно уйдёт обратно в Россию. Крымский сценарий будет повторен в Донбассе, Харькове, а также других исторически русских регионах.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В защиту киевских чиновников – они специально в Крым ничего не давали 23 года, потому что они понимали, что Крым уйдёт. Они были прагматики. Потому обвинять их в том, что вот, они там ничего не вложились – специально это делали. Зачем? Они во Львов будут вкладывать, в западные регионы. То же самое ждёт и Харьков, и Донбасс – ну, все юго-восточные, везде, где большинство русских», – заявил Жириновский.