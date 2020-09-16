Жириновский хочет «депортировать» прах Сталина в Грузию

16.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Из-под Кремлевской стены нужно убрать все захоронения, включая мавзолей Ленина.

Об этом в кулуарах Госдумы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, сделать это нужно по-тихому и для всех могил, а прах известных советских деятелей, захороненых у стены, передать родственникам.

«Тихий вариант, вроде бы, Союз архитекторов, предлагает придумать новый вариант назначения Мавзолея. Молодцы. Убрать все захоронения, все. Слово Ленин употреблять не надо – русское слово, все. И по месту захоронения родственников. Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год – и кладбище. Это же кощунственно. Лежат в могилах сотни людей, а здесь отплясывают, шампанское пьют. Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого.

Никто же не уничтожает захоронения, а перенос захоронений. Это нужно сделать и не ставить в известность никого. Это решает комендант Кремля. Подвезли фуры, загрузили и отправили всех в Мытищи. И там пускай родственники разбирают: кто везет в Гори, Грузию, Сталина, кто-то еще и так далее. Всех в крематорий, кто лежит там в гробах и так далее. Брежнева там гроб, его куда направим? В Набережные Челны, он там хотел город, Брежнев-град. Вот там и похоронить на городском кладбище», – заявил Жириновский.