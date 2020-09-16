16.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Жириновский хочет «депортировать» прах Сталина в Грузию


Из-под Кремлевской стены нужно убрать все захоронения, включая мавзолей Ленина.

Об этом в кулуарах Госдумы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению политика, сделать это нужно по-тихому и для всех могил, а прах известных советских деятелей, захороненых у стены, передать родственникам.

«Тихий вариант, вроде бы, Союз архитекторов, предлагает придумать новый вариант назначения Мавзолея. Молодцы. Убрать все захоронения, все. Слово Ленин употреблять не надо – русское слово, все. И по месту захоронения родственников. Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год – и кладбище. Это же кощунственно. Лежат в могилах сотни людей, а здесь отплясывают, шампанское пьют. Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого.

Никто же не уничтожает захоронения, а перенос захоронений. Это нужно сделать и не ставить в известность никого. Это решает комендант Кремля. Подвезли фуры, загрузили и отправили всех в Мытищи. И там пускай родственники разбирают: кто везет в Гори, Грузию, Сталина, кто-то еще и так далее. Всех в крематорий, кто лежит там в гробах и так далее. Брежнева там гроб, его куда направим? В Набережные Челны, он там хотел город, Брежнев-град. Вот там и похоронить на городском кладбище», – заявил Жириновский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть