Жириновский: «Колонны ополченцев пойдут на Киев»

04.11.2021 12:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Через пять лет Европу ждет региональная война на территории Украины, результатом которой станет раздел страны и включение в состав России всех юго-восточных областей по примеру Крыма.

Об этом в эфире своего блога заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жириновского, все начнется с агрессии украинских войск на Донбассе. После этого Запад поддержит Киев, а Россия – ЛДНР.

«Они ударят по Донецку, а Донецк ударит по Мариуполю, и пошли колонны ополченцев на Киев, а патриоты России им помогут. Так начнется боевая схватка на русской земле за русских людей в самом центре Европы. И они все проиграют. Поэтому европейцы этого боятся. Летом 25-го года, 26-го, 27-го Украина начинает наступление на Донбасс. Донбасс начинает наступление на Мариуполь и в любом случае [на] центр Украины. Немцы вступают за Украину. Тогда русская армия идет на помощь русским, против которых выступают украинские нацисты и немцы. Таким образом начинается локальная война, без применения ядерного оружия», – сказал политик.

«Но немцы потребуют часть Украины – Галиция, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк и так далее. Мы дадим согласие. Прямых столкновений не будет, но немцы объявят, что они берут под защиту украинскую армию, а мы скажем, что берем под защиту ополчение. Ополчение будет более мощное, чем украинская армия. И прямого боевого столкновения может не быть, но немцам дорога их жизнь, они еще помнят 45-й год», – говорит лидер ЛДПР.

«Но конфликт может перерасти в международный, поскольку это будет уже не киевский режим, не донецкий режим, не все НАТО, но часть натовских стран могут привести свои войска в боевую готовность и прийти в боевое столкновение с ополченцами, которые обратятся за помощью к России и Россия будет обязана их защитить, ибо в Донецке живет уже почти миллион граждан Российской Федерации. Мы встанем на защиту граждан России, которых обязаны защищать по нашей Конституции. Но они испугаются, война будет скоротечной, Украина будет разделена. Северо-западная будет превращена в новое государство Галиция, а весь юго-восток отдельными областями будет принят в состав России, как Крым», – заявил Жириновский.

По словам политика, озвученное им должно было произойти еще пять лет назад, но реализации сценария помешал ряд факторов.

«Этот сценарий мне передали летом 16-го, но первая дата начала этой войны было 22 июня 2016 года, но выборы в США, потом еще какие-то проблемы, и так тянули каждый год, откладывали. Сейчас выборы были, Байдена избрали, теперь опять какие-то вопросы. Поэтому я обозначил контрольный срок – лето 27-го года. В ближайшие пять лет созреют условия для силового решения. Но это будет не всемирная ядерная война – локальная с применением самого мощного оружия, которое можно будет считать еще сильнее, чем ядерное. Это будет гипер-оружие. Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета и от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется. Как пример я говорю», – утверждает Жириновский.