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04.11.2021 12:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Жириновский: «Колонны ополченцев пойдут на Киев»

Новости УкраиныЧерез пять лет Европу ждет региональная война на территории Украины, результатом которой станет раздел...

Через пять лет Европу ждет региональная война на территории Украины, результатом которой станет раздел страны и включение в состав России всех юго-восточных областей по примеру Крыма.

Об этом в эфире своего блога заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жириновского, все начнется с агрессии украинских войск на Донбассе. После этого Запад поддержит Киев, а Россия – ЛДНР.

«Они ударят по Донецку, а Донецк ударит по Мариуполю, и пошли колонны ополченцев на Киев, а патриоты России им помогут. Так начнется боевая схватка на русской земле за русских людей в самом центре Европы. И они все проиграют. Поэтому европейцы этого боятся. Летом 25-го года, 26-го, 27-го Украина начинает наступление на Донбасс. Донбасс начинает наступление на Мариуполь и в любом случае [на] центр Украины. Немцы вступают за Украину. Тогда русская армия идет на помощь русским, против которых выступают украинские нацисты и немцы. Таким образом начинается локальная война, без применения ядерного оружия», – сказал политик.

«Но немцы потребуют часть Украины – Галиция, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк и так далее. Мы дадим согласие. Прямых столкновений не будет, но немцы объявят, что они берут под защиту украинскую армию, а мы скажем, что берем под защиту ополчение. Ополчение будет более мощное, чем украинская армия. И прямого боевого столкновения может не быть, но немцам дорога их жизнь, они еще помнят 45-й год», – говорит лидер ЛДПР.

«Но конфликт может перерасти в международный, поскольку это будет уже не киевский режим, не донецкий режим, не все НАТО, но часть натовских стран могут привести свои войска в боевую готовность и прийти в боевое столкновение с ополченцами, которые обратятся за помощью к России и Россия будет обязана их защитить, ибо в Донецке живет уже почти миллион граждан Российской Федерации. Мы встанем на защиту граждан России, которых обязаны защищать по нашей Конституции. Но они испугаются, война будет скоротечной, Украина будет разделена. Северо-западная будет превращена в новое государство Галиция, а весь юго-восток отдельными областями будет принят в состав России, как Крым», – заявил Жириновский.

По словам политика, озвученное им должно было произойти еще пять лет назад, но реализации сценария помешал ряд факторов.

«Этот сценарий мне передали летом 16-го, но первая дата начала этой войны было 22 июня 2016 года, но выборы в США, потом еще какие-то проблемы, и так тянули каждый год, откладывали. Сейчас выборы были, Байдена избрали, теперь опять какие-то вопросы. Поэтому я обозначил контрольный срок – лето 27-го года. В ближайшие пять лет созреют условия для силового решения. Но это будет не всемирная ядерная война – локальная с применением самого мощного оружия, которое можно будет считать еще сильнее, чем ядерное. Это будет гипер-оружие. Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета и от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется. Как пример я говорю», – утверждает Жириновский.

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