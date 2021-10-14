Жириновский набросился на «Единую Россию» и «Новых людей»

14.10.2021 19:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который много лет специализируется в парламенте на критике КПРФ, в новом составе Госдумы, похоже, нашел себе нового спарринг-партнера. Это партия «Новые люди».

С ее лидером Алексеем Нечаевым Жириновский поцапался еще на первом заседании по поводу обязательности прививок от коронавируса, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Сегодня он вернулся к этой теме, посоветовав «Новым людям» агитировать против прививок «на базаре или в бане».

После этого Жириновский перешел к критике «Единой России».

«Воля избирателей. Сотни мандатов за эти три-четыре созыва сданы обратно. А для чего вы на выборы пошли? Это же обман. Избиратели проголосовали, а я не пойду в Думу, вместо меня пойдет другой по очереди. И третий, и четвертый отказался. Пятый пришел, поставили его для проформы. Я считаю, что никто не имеет права отказываться. Мандат не нужен – не иди на выборы. Пошел на выборы, чтобы обмануть избирателей за счет своего имени и хорошей биографии. Люди замечательные, я ничего не говорю.

Вложить в закон норму: кто избран, тот и работает. Если он слагает мандат, это место передается другой партии. Сразу прекратится беготня», – сказал Жириновский.

Примечательно, что на этот пассаж отреагировала не «Единая Россия», а «Новые люди». Нечаев идею как бы поддержал, но не преминул указать, что ЛДПР ее «стащили».

«В программе нашей партии была тема отказа от электоральных паровозов. Когда люди идут во главе списков, а потом не работают, это странная система. Я рад, что Владимир Вольфович Жириновский или прочитал нашу программу, или ему коллеги рассказали. Мы партия, которая не болеет за авторство. Если какую-либо идею у нас стащат, мы готовы ей поделиться. Давайте делать что-то на благо страны, а не меряться. Будем считать, что это Владимир Вольфович предложил», – иронически заключил Нечаев.

Он продолжает настаивать на необязательности прививок.

Стоит ожидать, что препирательство двух партий будет продолжаться в течение всего созыва Госдумы.