Жириновский начал давить на Госдуму и судебную систему в деле Фургала

19.10.2021 18:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал требование бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в причастности к заказному убийству, судить его в суде присяжных.

При этом он обвинил КПРФ в том, что они воспользовались массовыми протестами в Хабаровске ради завоевания электоральных симпатий, а судьба Фургала коммунистов не волнует.

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Об этом он сказал сегодня с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш губернатор сидит не за коррупцию. Наконец, следствие закончилось, и он требует суда присяжных. Давайте поддержим. Коммунисты долбали ЛДПР и Фургала весь год, пока он там был губернатором. Когда его арестовали, народ вышел защищать губернатора впервые в истории. Не губернатора-коммуниста в Иркутской области, и не Коновалова в Хакасии, «Единая Россия» слова не сказала за своих 16 губернаторов. А за Фургала вышли, потому что мы воспитали таких губернаторов. Коммунисты охаивали его, пока он был губернатором от ЛДПР, а когда народ вышел – давай, проявим солидарность. И они получили больше в Комсомольске-на-Амуре, чем мы, за поддержку якобы Фургала. Так сейчас поддержите. Нет, все, замолчали – выборы закончились. А мы работаем, потому что это наш губернатор», – сказал Жириновский.

ЛДПР существенно потеряла в поддержке во всех дальневосточных регионах, и политологи объясняют это арестом Фургала, которого партия не смогла защитить. Лидер партии Владимир Жириновский считает, что партия совершила «подвиг», не воспользовавшись хабаровскими протестами для завоевания популярности.