26.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Армения, Грузия, Политика, Россия
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Жириновский: Над Закавказьем должен быть вновь поднят русский флаг


Мир между Арменией и Азербайджаном возможен только в том случае, если эти территории вернутся в состав России и руководить ими будут из Москвы.

Об этом в эфир радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик призвал также задуматься о возвращении Грузии в состав России.

«Это невозможно решить, я объясняю всем радиослушателям. Решить нельзя. Там есть минская группа по урегулированию –  создавайте сто организаций, сто раз пусть заседает Организация Объединенных наций – ничего не получится!

При таком делении, как сейчас, эта вражда будет всегда, до упора. Поэтому надо возвращаться к административному делению и снова вступать в состав России на правах губернии – Бакинская, Ереванская, Тифлисская (Тбилисская).


Не хотят, я согласен, многие не хотят – значит, будут враждовать. Если поставят там войска ООН, значит, трупы ООНовские будут вывозить оттуда. Там нельзя силовым путем ничего сделать, как в Афганистане. В Афганистане что-нибудь сделали? Нет.

Поэтому здесь нужен только один вариант – чтобы они все вернулись под российские знамена. Они тогда все будут в покорности и смирении. Армяне,  азербайджанцы, грузины, курды – все народы. Мы живем под русским флагом, глава государства в Москве, Кремль. А так они хотят господствовать», – заявил Жириновский.

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