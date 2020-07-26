Жириновский: Над Закавказьем должен быть вновь поднят русский флаг

26.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен только в том случае, если эти территории вернутся в состав России и руководить ими будут из Москвы.

Об этом в эфир радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик призвал также задуматься о возвращении Грузии в состав России.

«Это невозможно решить, я объясняю всем радиослушателям. Решить нельзя. Там есть минская группа по урегулированию – создавайте сто организаций, сто раз пусть заседает Организация Объединенных наций – ничего не получится!

При таком делении, как сейчас, эта вражда будет всегда, до упора. Поэтому надо возвращаться к административному делению и снова вступать в состав России на правах губернии – Бакинская, Ереванская, Тифлисская (Тбилисская).

Не хотят, я согласен, многие не хотят – значит, будут враждовать. Если поставят там войска ООН, значит, трупы ООНовские будут вывозить оттуда. Там нельзя силовым путем ничего сделать, как в Афганистане. В Афганистане что-нибудь сделали? Нет.

Поэтому здесь нужен только один вариант – чтобы они все вернулись под российские знамена. Они тогда все будут в покорности и смирении. Армяне, азербайджанцы, грузины, курды – все народы. Мы живем под русским флагом, глава государства в Москве, Кремль. А так они хотят господствовать», – заявил Жириновский.