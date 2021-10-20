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20.10.2021 23:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Жириновский назвал дату начала Третьей мировой войны

Новости УкраиныПод видом совместных с Украиной учений страны НАТО и США подвозят к границам России...

Под видом совместных с Украиной учений страны НАТО и США подвозят к границам России боеприпасы, чтобы через несколько лет спровоцировать начало большой войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые военные учения – это подготовка к войне. Под дурочка играть не надо – «ну, там, учения провели».

Это очередной этап подготовки к войне, и очередные учения 2027-го года превратятся в поле битвы, начнётся настоящая война, потому что в рамках учения легче всего подойти к территории противника – учения-учения, а на самом деле началось нападение», – заявил Жириновский.

«Почему 27-го года вы сказали? Я представляю заголовки – Жириновский отложил третью мировую до 27-го года», – ёрничал телеведущий Евгений Попов.

«Я хочу спокойно встретить своё 80-летие, – объяснил политик. В 2026-м году 80 лет, а потом уже начинайте, до моего 85летия».

«Понимаете, это всё становится реальностью, войска ведь подгоняют к нашим границам, снаряды подвозят – якобы помощь Украине. Нет, это складирование для будущей войны против нас.

У нас ведь больше всего вооружения было на Украине, там было оружия на всю третью мировую войну, бензина было в подземных хранилищах на все танки, на весь период третьей мировой войны. Всё разворовали, распродали, разворотили», – добавил Жириновский.

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