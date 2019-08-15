Жириновский недоволен телефонным разговором Путина с Зеленским

15.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Конфликт в Донбассе затянется на ближайший век, поэтому разговоры про Минск и нормандский формат результата не дадут.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень часто идут разговоры: «Давайте там Минские соглашения, нормандский формат, давайте договариваться, давайте что-то там заканчивать». Ну прекратите эти детские разговоры, ну детский сад. Конфликт на весь XXI век. Пока 2019-й. В 2099-м можно будет сказать, что возможно когда-то в XXII веке можно будет добиться тишины.

Поэтому разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону, я не понимаю, почему президент разговаривает. Мы не признали выборы. Для нас это не выборы, раз там не было наблюдателей из России, и оскорбления с первых шагов этого избранного президента», – заявил Жириновский.