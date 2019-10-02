Жириновский о формуле Штайнмайера: Забудьте свои влажные мрии

02.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Донбасс не вернется в состав Украины – этот регион уже высказал свое желание стать частью Российской Федерации, потому РФ должна сделать все, чтобы интегрировать республики в свой состав.

Об этом в своем блоге пишет российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того как на Донбассе были убиты тысячи людей трудно поверить, что жители Донецка и Луганска согласятся вернуться в состав Украины. Они уже определились – они хотят жить в независимых государствах или войти в состав России. Поэтому нам нужна не «формула Штайнмайера», а удовлетворить интересы жителей ДНР и ЛНР», – заявил Жириновский.

Он призывает не возлагать особых надежд на «формулу Штайнмайера», напоминая, что именно этот немецкий дипломат, а ныне – президент ФРГ, был одним из тех, кто предал экс-президента Украины Виктора Януковича во время Евромайдана и положил начало гражданской войне в стране.

«В так называемой «формуле Штайнмайера» мне, прежде всего, не нравится автор. Раньше он был министром иностранных дел Германии и 21 февраля 2014 г., накануне переворота в Киеве, он вместе с польским коллегой выступил гарантом от Евросоюза Соглашения между Януковичем и оппозицией об урегулировании политического кризиса на Украине. И в этот же день боевики, воспользовавшись ситуацией, силой заняли правительственные здания в Киеве, а законно избранный президент Украины в тот день мог быть убит, это мы его спасли.

Поэтому когда Штайнмайер вновь выступает с программой каких-либо действий на Украине нужно помнить, что он – один из авторов начала гражданской войны в этой стране», – напомнил Жириновский.