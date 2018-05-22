22.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский обиделся на Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обиделся на коллег по Госдуме, которые отказались присвоить его имя закону об ответных мерах России в ответ на недружественные действия США.

Сегодня документ был прият в окончательном третьем чтении.

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«Мы не очень поняли голосование по второму чтению, когда было отказано в праве дать имя собственное этому закону. Мы считаем, что в будущем, иногда законам надо давать имена. Это делает более интересной нашу законодательную деятельность. Я считаю, что поработал над этим законом больше других. Были приходы в нерабочее время. Зюганова и Миронова не было, а я работал», – сказал сегодня Жириновский с трибуны Госдумы.

С ним согласился спикер Вячеслав Володин, который поручил комитету по регламенту рассмотреть возможность присваивать имена закону.

«Необходимо подумать над предложением Владимира Вольфовича, учитывая, что есть законодательные инициативы действительно авторские. Они резонансные. Народ должен знать своих героев, если авторы законов не против. Тогда ответственность за принятые законы будет уже персональной», – сказал Володин.

Принятый сегодня закон даёт президенту право на формирование чёрного списка граждан, которым запрещён въезд в Россию. Правительство сможет вводить меры по ограничению импорта продукции из США и других стран. В законе также говорится о возможности ограничения сотрудничества России и Америки в ракетной, атомной и авиастроительной отраслях.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», за предложение присвоить закону имя Жириновского проголосовало всего 38 депутатов.