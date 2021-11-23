Жириновский обидно оскорбил очередного коммуниста

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «чмом» своего коллегу-коммуниста Валерия Рашкина, который недавно брконьерским образом убил лося в лесу под Саратовым.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот у нас будет проблема с Рашкиным. У нас есть понятие чмо – человек, мешающий обществу. А бывает – партии мешают. Это будет назваться ПМО – партия мешающая обществу. Они этого не понимают. Дело не в Рашкине и не в убитом лосе. Целая политическая структура 120 лет мешает!», – сказал Жириновский.

Ранее он обозвал «ростовским валенком», которому якобы нельзя доверить «в Ростове баней руководить», другого коммуниста Николая Коломейцева. В ответ оскорбленный Коломейцев назвал Жириновского «предводителем банных мальчиков» и пригрозил пожаловаться в думскую комиссию по этике.

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил стране дестабилизацией за браконьера-Рашкина.