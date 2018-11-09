Жириновский обнаружил заразные бациллы на лысой башке Ковтуна
Пора забыть такое название, как Украина, а вместо него надо употреблять слова Малороссия и Новороссия.
Об этом в эфире «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе дискуссии была затронута тема Октябрьской революции, и Жириновский яростно проклинал большевиков, а также выступал за возвращение дореволюционных названий топонимов.
«А Украине вернём Малороссию?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.
«Слово «Украина» забудьте! Малоросиия и Новороссия!» – отрезал председатель ЛДПР.
«Ну, мы не будем обсуждать Керенского и так далее. «Если он, на фиг, такой умный, то почему он, на фиг, такой мёртвый». Главное, мы сейчас узнали, что Владимир Вольфович февралист», – удивился лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян
«В общем, мы запутались в противоречиях истории, давайте вернёмся к сегодняшнему дню», – добавил он.
«У вас у всех уже болезнь Альцгеймера. Уже оглохли все и ничего не соображаете. Украина – вот виновник, – заявил Жириновский, указывая на украинского политолога Вячеслава Ковтуна, – Вот – бацилла и зараза!»
«Вы когда-нибудь видели лысую бациллу? Я понял, вы её путаете с инфузорией-туфелькой или с чем-то ещё, о чём не надо говорить в это время по телевизору», – предложил Владимир Соловьёв.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, недавно был раскрыт один из секретов Ковтуна.
Метки: Владимир Жириновский, Вячеслав Ковтун, Сергей Кургинян
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