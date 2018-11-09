Жириновский обнаружил заразные бациллы на лысой башке Ковтуна

09.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Пора забыть такое название, как Украина, а вместо него надо употреблять слова Малороссия и Новороссия.

Об этом в эфире «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе дискуссии была затронута тема Октябрьской революции, и Жириновский яростно проклинал большевиков, а также выступал за возвращение дореволюционных названий топонимов.

«А Украине вернём Малороссию?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«Слово «Украина» забудьте! Малоросиия и Новороссия!» – отрезал председатель ЛДПР.

«Ну, мы не будем обсуждать Керенского и так далее. «Если он, на фиг, такой умный, то почему он, на фиг, такой мёртвый». Главное, мы сейчас узнали, что Владимир Вольфович февралист», – удивился лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян

«В общем, мы запутались в противоречиях истории, давайте вернёмся к сегодняшнему дню», – добавил он.

«У вас у всех уже болезнь Альцгеймера. Уже оглохли все и ничего не соображаете. Украина – вот виновник, – заявил Жириновский, указывая на украинского политолога Вячеслава Ковтуна, – Вот – бацилла и зараза!»

«Вы когда-нибудь видели лысую бациллу? Я понял, вы её путаете с инфузорией-туфелькой или с чем-то ещё, о чём не надо говорить в это время по телевизору», – предложил Владимир Соловьёв.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, недавно был раскрыт один из секретов Ковтуна.