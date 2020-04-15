15.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Церковь
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Жириновский обратился к верующим, но не уверен в Белоруссии




Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал адептов всех религиозный конфессий воздержаться от посещения храмов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впереди пасха. Католики уже объявили, что все храмы будут закрыты, все службы только по интернету. У нас, я не уверен, что храмы будут пусты, особенно в Белоруссии.

Ну останьтесь вы дома! Все: и православные, и мусульмане, и католики, и буддисты, и атеисты. Болезнь косит всех без разбора», – написал Жириновский.

Опасения российского политика верны: президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что не будет запрещать пасхальные богослужения и сам посетит храм.

«Мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Я буду в церкви. Это моя традиция», – сказал Лукашенко.

При этом он уточнил, что в храмах лучше не задерживаться, продемонстрировав, что несмотря на «традицию», слабо представляет себе, как проходит пасхальная служба.

«Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма, — считает президент. Столы (для освящения пасхальной еды – ред.) надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях», – указал белорусский президент.

Напомним, Лукашенко и Жириновский давно ведут заочную пикировку по поводу коронавируса.

Началось с того, что Жириновский высмеял советы Лукашенко лечиться от коронавируса водкой, баней и работой на тракторе. Лидер ЛДПР заявил, что белорусский президент «так и остался председателем колхоза».

Лукашенко ответил на это несмешным анекдотом о том, что Жириновский «по-еврейски пьет и до, и после бани».

Спустя какое-то время российский политик потребовал, чтобы белорусский президент перестал игнорировать эпидемию, а затем предложил ему подать в отставку.

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