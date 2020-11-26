26.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Конфликт, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Жириновский обвинил единороссов в самодержавном ковид-диссидентстве


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал представителей «Единой России» за то, что они не надевают маски на заседаниях парламента.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«90% депутатов должны быть в следующем составе Госдумы. Хорошо поработаете – хорошо и полопаете. Кого не допускать в восьмой созыв? Кто не сделает прививку.

Они не хотят заботиться о своем здоровье, как им поручить заботу о здоровье всей страны! Посмотрите, Неверов без маски – правящая партия. И Петр Олегович (вице-спикер Толстой – ред.) без маски. Все остальные в масках – весь мир! Я знаю, почему вы смеетесь – самодержавие», – сказал Жириновский.

После его выступления Петр Толстой надел маску.

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