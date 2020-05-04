Жириновский обвинил Лукашенко в совершении преступления

04.05.2020, Москва, Елена Острякова

Никто из членов фракции ЛДПР в Госдуме РФ не поедет на парад 9 мая в Минск, который отказался отменять белорусский президент Александр Лукашенко, несмотря на угрозу коронавируса.

Об этом лидер партии Владимир Жириновский заявил в комментарии радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если поступит приглашение (со стороны Белоруссии) приехать 9 мая на парад Победы, то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны», – сказал Жириновский.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказаться от проведения парада 9 мая, при этом ждет прибытия в Минск некоторых депутатов Госдумы и российских сенаторов.

Белоруссия – единственная страна в мире, где будет проводиться парад в период пандемии. Российский и китайский батальон не прибудут в Минск на парад, как планировалось ранее.