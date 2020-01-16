16.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
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Жириновский обвинил Мишустина в нежелании защищать русских

Кандидат в новые премьер-министры России Михаил Мишустин во время своего выступления перед фракциями не сказал ни слова о поддержке русскоязычных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации.

Об этом, выступая с трибуны Госдумы, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик раскритиковал правящее большинство и будущего премьера за нежелание помочь населению Донбасса, выдав им российское гражданство.

«Про русских вспомнили? А чего вы о них не вспомнили, когда создавали понятие «советский народ»? Сегодня страдают русские. Михаил Владимирович, вы ничего не сказали про наших граждан, мечтающих вернуться в Россию. И в этом зале, этот парламент не дал согласия на упрощенную процедуру выдачи паспортов русским. Это что, не издевательство? Это что, русский парламент? Русские сидят там, никому не нужные, их расстреливают, запрещают говорить по-русски», – заявил Жириновский.

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