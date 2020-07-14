Жириновский оконфузился с символикой Майдана

14.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Вождь ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал сегодня заявление, согласно которому отныне все партийцы будут приветствовать друг друга кличем «Хабаровск!» в знак поддержки участников несанкционированных акций протеста на Дальнем Востоке в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Свое сообщение Жириновский сопроводил картинкой, где запечатлен кулак и надпись «Хабаровск».

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По иронии, картинка почти один-в-один напоминает символику украинской майданной партии «Народная самооборона» печально известного Юрия Луценко.

Кулак также похож на символику созданной западными политтехнологами организации «Отпор», которая участвовала в «бульдозерной революции» в Югославии.

Похоже, осознав ошибку, Жириновский через некоторое время сменил картинку – теперь там уже нет кулака, а есть тигр, волны и море.

Тем временем в Хабаровске в понедельник продолжились протесты в поддержку Фургала, правда, массовость их стала значительно меньше.

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В первой половине понедельника мероприятие и вовсе собрало всего несколько сотен человек. Участники акции собрались на центральной площади Ленина с плакатами «Мы за Фургала», скандировали «Путина в отставку!», «Фургала – домой!». После чего попробовали пройти шествием по одной из городских улиц, но были вытеснены с нее на тротуар дорожной инспекцией.

Сегодня же в Хабаровск прибыл вице-премьер правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который встретился с представителями прессы и поделился своим взглядом на проблему.

«Сергея Ивановича поддерживает большое количество людей, – сказал Трутнев. – Если вы хотите знать мое мнение, я его тоже скрывать не буду. Там периодически в прессе разговоры о том, что Москве не нравится партийная принадлежность Сергея Ивановича… Скажу честно, любая может быть партийная принадлежность. Если Хабаровский край сегодня поддерживает ЛДПР, пожалуйста… Но с точки зрения работы, того, как человек служит людям, вот здесь у нас уже может быть тоже своя позиция. Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть все основания говорить так».

По словам Трутнева, при Фургале Хабаровский край упал с 18-го места наа 63-е в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России.

«Инвесторы не идут. Причем, это не просто цифры. До меня доходит очень много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контракту, и я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз такой сигнал бедствия, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, так происходит довольно часто. Мы выделили Хабаровскому краю миллиарды рублей на строительство онкодиспансера в Комсомольске-на-амуре, Дворца самбо, поликлиник в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Ничего не построено в срок. Ни один объект», – отметил Трутнев.

К вечеру количество протестующих в Хабарвоске выросло до 3 – 4 тысяч человек (на выходные на улицы Хабаровска выходили от 10 до 30 тысяч человек). Видя излишнюю политизацию протеста, краевая администрация, поддерживающая Сергей Фургала, обратилась к участникам акции:

«На минувших выходных по всему краю прошло множество массовых акций. Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки, – говорится в обращении правительства Хабаровского края. – Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков… Не позволяйте себя использовать. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон!».

Завершилось протестное мероприятие после небольшой прогулки там же, где и начиналось – площади Ленина, где небольшое количество участников, преимущественно молодежь, собрались узким кругом, чтобы попеть под гитару.