Жириновский отчитал СМИ за чрезмерное внимание к смерти Началовой

18.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские СМИ слишком много внимания уделяют смерти деятелей культуры, освещая трагедию певицы Юлии Началовой, но при этом забывая о проблемах малого бизнеса.

Об этом в ходе расширенного заседания депутатов Госдумы по развитию малого и среднего предпринимательства заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хорошо отношусь к деятелям культуры, но если каждый день сообщать о смерти деятеля культуры, а это нормальный процесс – по старости, по болезни, и ничего не говорить по успешных представителей малого бизнеса, именно малого, о среднем даже слова не надо. Вот кто табуретки делает, где вы их возьмёте? Поднимите руки, кто из вас знает, где в Москве делают табуретки, и сколько это стоит? Никто ничего не знает.

Я тоже не знал, начал искать.

Приходит ко мне чудак, говорит: «Одна табуретка – 50 тысяч». Вы что, с ума сошли, какой-то специальный дуб, резные ножки, я говорю, что не годится. Другой пришёл – 5 тысяч. В интернет зашёл, IKEA, 400 рублей. Зову мастера, спрашиваю, сделает ли дешевле, он согласился за триста. Я заказал ему сто табуреток туда, к нам в помещения, по триста рублей. А мне предлагали 50 тысяч, вы чувствуете разницу в 15-20 раз?», – сказал политик.

«То есть не надо зажимать малый бизнес. И пропаганда должна быть, где лучшие мастера сидят, должна быть пропаганда, и о них говорить день и ночь. А у нас: «Умер тот, умер этот…» Это всё – деятели культуры, это хорошо, но не нужно портить людям настроение. Смерть – это естественный процесс, а нужно давать живое, чтобы человек жил, зарабатывал и имел своё, не зависел ни от кого – ни от жены, начальника, пенсии или пособия.

Это всё пособия, нетрудоспособность: «Я больной, я ушёл, врач плохой…». Да ты вообще к врачу не ходи, если будешь работать, тебе врач будет не нужен. А если честно работать – то и прокурор с полицейским не нужны», – добавил Жириновский.