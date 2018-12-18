Жириновский «отмазал» Лаврова от неудобного разговора о Курилах

18.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил пригласить на завтрашнее заседание Госдумы министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы тот разъяснил информацию о территориальном споре с Японией по судьбе Курильских островов.

«Много разговоров… Лавров бы нам развеял все сомнения», – сказал Харитонов, напомнив, что очередной раунд переговоров по Курилам состоится 9 января, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неожиданно лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился резкой критикой инициативы коммунистов.

«Я считаю, что нет смысла нам дергать министров в последний день работы. Про Курилы уже говорят 30 лет! Говорят, что 25-го начнется наступление на Донбассе. Тогда министр будет не вылезать от нас! Не дергайте вы министра – это абсолютно не даст ничего. Что он нам скажет? Идут переговоры. Дипломаты ничего не скажут – и разведчики не скажут! Сами поезжайте на Курилы и Донбасс, и все узнаете от местных жителей там», – сказал Жириновский.

Напомним, что накануне в интервью «Комсомольской правды» Сергей Лавров заявил, что Москва не считает необходимым признавать республики Донбасса, поскольку, якобы, в этом случае Россия потеряет остальную Украину.