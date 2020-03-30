Жириновский отвесил Лукашенко коронаоплеуху

30.03.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом перестать игнорировать коронавирус.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», – написал Жириновский.

Таким образом, российский политик отреагировал на недавние сообщения о том, что Лукашенко принял участие в республиканском турнире среди любительских команд по хоккею. Там белорусский президент общался с участниками турнира и журналистами на «социально опасной» дистанции без защитных средств и заявил, что «лед – лучшее лекарство от вирусов».

О том, что это ошибочное утверждение, «Батьку» решил предупредить российский блогер Илья Варламов.

«Часто слышу заблуждение, что вирус боится холода. Лукашенко, вон, думает, что на льду хоккейной арены нет вирусов. Вирусы холода как раз не боятся. Ученые выяснили, что благоприятной температурой для вируса считается около четырех градусов! Как раз ледовая арена в Минске. Вирусы в холоде просто отлично себя чувствуют, а боятся они высоких температур. Так что передайте батьке, что лучше сидеть дома, а не играть хоккей», – сказал Варламов.

Напонмим, Жириновский и Лукашенко уже несколько недель ведут заочную дискуссию. Пикировка двух ветеранов пост-советской политики началась с того, что Жириновский высмеял советы Лукашенко лечиться от коронавируса водкой, баней и работой на тракторе. Лидер ЛДПР заявил, что белорусский президент «так и остался председателем колхоза».

Лукашенко, в свою очередь, ответил на это несмешным анекдотом о том, что Жириновский «по-еврейски пьет и до, и после бани».

Жириновский в ответ на бестактность Лукашенко предложил ему просто встретиться и выпить, однако потом назвал политику белорусского лидера безответственной.