Жириновский перечислил положительные стороны войны с Украиной

10.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Война на Украине в какой-то мере положительно повлияет на президента Зеленского, США и жителей Донбасса.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, война привёдет к каким-то и положительным результатам. Она не нужна, никто не хочет. Но ведь Зеленский хочет бежать с Украины. Как он сбежит? В понедельник скажут – исчез президент. Стыд и позор, сбежал! А если начнется война, где-то заденут его машину, какой-то взрыв в Киеве. Он может спокойно сказать, обстановка в стране неуправляемая, кругом шайки, бандиты, угроза жизни, я со своими министрами покидаю Киев и Украину, и уедет в Америку. Там их полно уже сидит, бывшие премьер-министры и другие руководители», – рассказал политик.

Он считает, что американцы специально подталкивают Украину к войне, чтобы вернуть Европу под своё покровительство.

«США выгодно – возвращать Европу под своё лоно. Вот видите, там, в Киеве беспорядки, там тяжело, там бушует гражданская война и ещё неизвестно, как Россия отреагирует, давайте-ка мы сплотимся перед лицом этой угрозы. Нам хватит, когда гремели взрывы на Балканах, а здесь ещё ближе к центру Европы», – предположил Жириновский.

Но больше всего, по размышлениям лидера ЛДПР, от начала войны выиграют жители ЛДНР, которые уже 7 лет живут в подвешенном состоянии.

«Ну и, наверное, жителям Донбасса и Луганска хотелось бы уже пусть будет ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, так же нельзя! Издеваются, расстреливают, 15 тысяч расстреляли. А сколько через пытки прошли?! Сколько в тюрьмах сидят?! Сколько осталось без кормильцев?! А как живут люди?! Там пробоина в доме, здесь, в погребе живут. Стрессовое состояние для сотен тысяч людей. Как детям идти в школу?! Они же боятся в любой момент, что-то откуда-то прилетит. И пропаганду слушают, какие они плохие, сепаратисты и так далее. Конечно, какой-то результат, если бы произошёл, то это может быть имело бы и положительные последствия», – объяснял политик.