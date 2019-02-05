Жириновский передал зловещий привет Лукашенко

05.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Фракция ЛДПР в госдуме РФ готовит поправку в конституцию России, которая позволит включить в ее состав любое другое государство.

Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Мы предполагаем подготовить поправку в конституцию, чтобы появилась статья о добровольном вхождении в состав России любого государства. В принципе, предполагаются соседние, но это могут быть и дальние государства, близкие нам по духу, по религии, по славянскому происхождению», – сказал Жириновский.

Поводом для вхождения в состав России, полагает он может послужить внутренний кризис.

«Это было бы стимулом для какого-то государства на каком-то этапе кризисного периода обратиться к России и войти в состав. Это немцы использовали в отношении ГДР. Просто так принять нельзя было, но у них в конституции была статья о возможности вхождения в состав Германии любого другого государства», – сказал Жириновский.