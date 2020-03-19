19.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Жириновский по-своему понял анекдот Лукашенко




Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не обиделся на откровенно антисемитский анекдот, который сегодня публично рассказал про него президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ответ российский политик предложил белорусскому лидеру выпить вместе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что Вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 2 недели сидеть на карантине – я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области.

Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Пикировка двух ветеранов пост-советской политики началась с того, что Жириновский высмеял советы Лукашенко лечиться от коронавируса водкой, баней и работой на тракторе. Лидер ЛДПР заявил, что белорусский президент «так и остался председателем колхоза».

Лукашенко сегодня ответил на это не смешным анекдотом о том, что Жириновский «по-еврейски пьет и до, и после бани».

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